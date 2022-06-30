В посёлках Таймыра готовятся к праздникам

Череду традиционных праздничных гуляний откроют 8 июля посёлки Левинские Пески, Усть-Авам и Хантайское Озеро. Жители посёлков Потапово и Волочанка встретят праздник 15 июля. В этом году исполняется 95 лет посёлку Волочанка и 85 лет Усть-Аваму.

В дни торжеств представители городской и районной властей будут чествовать заслуженных людей, старейших жителей и юбиляров. Лучшим сельским труженикам вручат почётные грамоты и благодарственные письма. Награды и памятные призы получат отличившиеся представители рыбацкой профессии — индивидуальные предприниматели и члены промысловых артелей.

Во время гуляний перед сельчанами выступят концертные бригады артистов Дудинского Центра народного творчества, солисты и коллективы местной самодеятельности. Традиционно организованы спортивные соревнования, творческие и кулинарные конкурсы, выставка рисунков и изделий декоративно-прикладного искусства.