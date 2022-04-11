В посёлке Носок произошёл пожар

Во время происшествия в здании находились 86 человек, 83 из которых - дети. Все они эвакуировались самостоятельно. Пострадал только один ребёнок, который надышался угарным газом, его уже выписали после госпитализации. На место возгорания оперативно прибыли 14 спасателей в сопровождении шести единиц техники. Пожар площадью 70 кв. м удалось ликвидировать к часу ночи. Всех детей приняли у себя родственники.