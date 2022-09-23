В последний вагон

Проторенными тропами

Искупаться в тёплом, ласковом море и как следует поджариться под палящим солнцем — именно к этому стремится большинство норильчан в отпуске. Но когда смотришь в окна промозглым заполярным сентябрьским днём, кажется, что время упущено. Чтобы урвать кусочек лета, придётся разбить свинью–копилку и отправиться по ставшим дорогими сердцу и кошельку маршрутам — в Турцию и на Мальдивы. Но можно рассмотреть и другие варианты. Даже в России ещё есть возможность застать бархатный сезон и отыграть у Севера немного тёплых деньков. Речь идёт о самых популярных направлениях этого года — Сочи, Крым и многочисленные курортные городки, расположенные между этими населёнными пунктами. Сейчас на черноморском побережье как раз бархатный сезон, который может оказаться для туриста–северянина куда более комфортным, чем невыносимый летний зной, характерный для июня и июля. 25 градусов на улице и в воде сделают купание максимально приятным, а по вечерам можно наслаждаться прохладой и свежестью. Такая погода будет стоять в этих южных районах ещё минимум месяц.

Интернет–страшилки

Многие, кто рассматривал эти направления для отдыха, наверняка, находили в интернете массу статей о чудовищном, невыносимом отдыхе в Сочи в этом году. Как человек, видевший всё своими глазами, могу с уверенностью сказать, что это обычные страшилки для туристов. Кто и зачем их распространяет — непонятно, то ли те несчастные, оставшиеся в этом году вообще без отпуска, то ли владельцы зарубежных отелей, делающие всё, чтобы подрезать крылышки внутреннему туризму. Итак, расскажу о том, как обстоят дела на самом деле. Первое — туристов в Сочи в конце июля и в августе, и правда, тьма–тьмущая. Но загорать, лёжа впритык друг к другу, приходится только обитателям центральных городских пляжей, стоит отойти чуть дальше, и отдых у моря становится вполне комфортным. Второе — снимать даже весьма простенькое жильё в самый разгар сезона — дорогое удовольствие. А цены на отдых в отелях потянули за собой вверх и всё остальное — от стоимости такси до среднего чека в ресторанах.

Так было, но лето закончилось и ситуация изменилась. Основная масса туристов вернулась домой. Так что сейчас можно легко снять приличную квартиру или номер в отеле недалеко от моря и по сходной цене. Частное жильё в шаговой доступности от пляжа обойдётся примерно в 3–4 тысячи рублей в сутки.

Непростая логистика

Если ваш пункт назначения — Сочи или Адлер, то особо заморачиваться не придётся. А вот если место отдыха — Анапа или один из курортов на Крымском полуострове, продумывать логистику придётся заранее и весьма тщательно. Если вы путешествуете без детей и готовы после двух перелётов (это может занять от 14 до 20 часов с момента выезда из норильской квартиры и до выхода из адлерского аэропорта) ещё и к длительному восьмичасовому вояжу в Анапу, то всё просто. На выходе из аэропорта туристов подстерегают местные «бомбилы» с предложением тут же прыгнуть в автобус и отправиться в дальний путь. Цена вопроса — от двух до четырёх тысяч рублей за место в рейсовом автобусе или маршрутке. Куда более дешёвый и комфортный транспорт — скоростной поезд «Ласточка». Он отправляется прямо от аэропорта, но лишь в определённое время. Билеты разбирают быстро, покупать их следует заранее. На собственном опыте могу сказать, что этот транспорт намного удобнее автобуса и даже автомобиля. Почему? Во–первых, сидения в «Ласточке» комфортнее пассажирских кресел в автотранспорте, во–вторых, у вас будет в буквальном смысле вагон места, а значит, и возможность в любой момент размять ноги, кроме того, в поезде имеется уборная. При этом время в пути такое же, как при поездке на автомобиле, поэтому не стоит переплачивать.

Ещё для перемещения из Адлера в Анапу или обратно можно воспользоваться сайтом Едем.рф. Это аналог заблокированных ныне для россиян зарубежных ресурсов для путешествий на попутках. Вот только опыт использования этой платформы лично у меня оказался исключительно негативным. Так что рекомендую его только как крайнюю меру. Да, там достаточно предложений по данным направлениям, но все они от фирм такси, и далеко не самых приличных. Цены на сайте указаны вполне приемлемые, но после того как вы забронируете место, владелец уже в личной переписке сообщит, что стоит услуга в два раза дороже, а ещё потребует 500 рублей сверху за каждый чемодан. Самое неприятное, что делается это буквально за день до поездки или того меньше, когда по планам у вас уже не остаётся времени, чтобы изменить логистику.

Мы с женой и четырёхлетним сыном отправлялись в Анапу, и я счёл разумным остановиться на сутки в Адлере, чтобы прийти в себя после длительного перелёта. И не пожалел о потраченном времени и деньгах. Главная сложность такого манёвра — подбор приличного и недорогого жилья на одну ночь в самом сердце перегруженного туристами транспортного узла. Стоило выбрать на сайте годное место, как через сутки или двое владелец отменял бронь. Оно и понятно — хозяину квартиры куда выгоднее держать вас как страховочный вариант, не снимая предложение с сайта на случай если найдутся желающие заселиться на долгий срок. Так что сразу предупреждаю: если хотите переночевать в Адлере, придётся либо заказывать номер с гарантированной бронью в дорогом отеле, либо потратить прилично сил и нервов на поиски подходящего по цене и условиям варианта. Отдельно рекомендую рассмотреть отель и хостел на ж/д вокзале Адлера. Номера в отеле нереально дорогие, зато всегда есть свободные, а вот хостел предлагает весьма приемлемую цену — 1100 рублей с человека за сутки. Есть даже семейные номера с собственным санузлом. Места бронируются заранее. Из недостатков: нельзя заселяться в хостел с ребёнком младше пяти лет. Это внутренне правило гостевого дома, о котором заранее не предупреждают, а на сайте эта информация прописана ну очень мелким шрифтом.

Путь на полуостров

Если ваша конечная цель — Крым, то придётся заморочиться с логистикой. Самый простой способ добраться — конечно же, на собственном автомобиле. Но такая возможность есть не у всех. Поэтому весьма полезно будет рассмотреть варианты путешествия на перекладных. Из аэропорта Адлера и от ж/д вокзала в Крым везут частники, есть и рейсовые автобусы. Первые обитают в местах отправления чуть ли не круглосуточно. С рейсовыми автобусами сложнее, уточнять расписание следует на месте, так как оно меняется. Однако билет можно приобрести заранее, если в Крым вы собираетесь не сразу, а отдохнув денёк–другой в Сочи. Одной из самых удобных точек для отправления в Крым всё же является Анапа. К тому же там весьма симпатичные пляжи и приятный местный колорит, тоже можно задержаться на недельку, что мы и сделали. Самый дешёвый и комфортный способ добраться оттуда до Крыма — по железной дороге. Билет недорогой, и всего за четыре с половиной часа можно доехать до Феодосии, а уже оттуда — электричкой или автобусом в любой город полуострова. Если не любите поезда, можно сесть в рейсовый автобус или такси. Второй вариант обойдётся вам в две тысячи рублей с человека, автобусом, конечно, дешевле. При этом в обоих случаях на дорогу уйдёт 3,5 часа, так что переплачивать нет смысла. К тому же автобусы на маршруте хоть и старенькие, но довольно комфортные. Покупать билеты нужно на автовокзале, а не через интернет, так как сайты берут какую–то нереальную комиссию. Сравните: в кассе билет стоит 800 рублей, а на сайтах ценник может варьироваться от 1200 до 1400 рублей за место.

Лично я, опробовав за несколько лет все три варианта, пришёл к однозначному выводу, что поезд удобнее всего — проезд значительно дешевле, есть возможность размяться в пути, и самое важное — он идёт строго по расписанию, никаких пробок и ремонтов на дороге.

Оценив сложности логистики, турист может задуматься, а стоит ли игра свеч? Однозначно могу сказать, что возможности, которые Крым открывает перед отдыхающими, стоят каждой потраченной на дорогу минуты.