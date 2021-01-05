МАУ ИЦ «Норильские новости»

В последнюю неделю уходящего года прошли традиционные рейды по соблюдению масочного режима

В последнюю неделю уходящего года прошли традиционные рейды по соблюдению масочного режима

Главная / Новости / Общество

В последнюю неделю уходящего года прошли традиционные рейды по соблюдению масочного режима

Сотрудники полиции за три дня проверили 18 автобусов.

В последнюю неделю уходящего года прошли традиционные рейды по соблюдению масочного режима

В общественном транспорте продолжают проверять пассажиров и экипаж на соблюдение масочного режима. Сотрудники полиции 26, 27 и 29 декабря на автовокзале Центрального района проверили 18 автобусов. В результате проверки было составлено четыре протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Сотрудники полиции напоминают, что в регионе действует указ губернатора, согласно которому граждане должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в целях ограничения распространения новой коронавирусной инфекции.

Фото Ирина Яринская
5 января в 11:29 520
Масочный режимКороновирус
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также