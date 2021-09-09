В правила организованной перевозки группы детей автобусами внесены изменения

В этих документах нужно указывать информацию об организаторе перевозки и перевозчике, сведения об автобусе, водителе и маршруте, а также о пассажирах автобуса.

Госавтоинспекторы обращают внимание, что состав сведений несколько отличается от перечня, предусмотренного Порядком 2016 года.

«Так, например, в разделе «Информация об автобусе» потребуется заполнить всего два поля - «Марка, модель» и «Государственный регистрационный номер». Новая форма не предполагает включения в неё сведений о номере и сроке действия диагностической карты, а также об оснащении автобуса тахографом и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, как того требовали прежние правила», - сообщают на сайте норильского ОМВД.