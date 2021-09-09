МАУ ИЦ «Норильские новости»

В правила организованной перевозки группы детей автобусами внесены изменения

В правила организованной перевозки группы детей автобусами внесены изменения

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В правила организованной перевозки группы детей автобусами внесены изменения

Изменения коснутся уведомлений об организации перевозки.

В правила организованной перевозки группы детей автобусами внесены изменения

В этих документах нужно указывать информацию об организаторе перевозки и перевозчике, сведения об автобусе, водителе и маршруте, а также о пассажирах автобуса.

Госавтоинспекторы обращают внимание, что состав сведений несколько отличается от перечня, предусмотренного Порядком 2016 года.

«Так, например, в разделе «Информация об автобусе» потребуется заполнить всего два поля - «Марка, модель» и «Государственный регистрационный номер». Новая форма не предполагает включения в неё сведений о номере и сроке действия диагностической карты, а также об оснащении автобуса тахографом и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, как того требовали прежние правила», - сообщают на сайте норильского ОМВД.

Фото Ирина Яринская
9 сентября в 13:00 550
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