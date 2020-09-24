В правила приёма детей в школы внесены попр

Самое главное изменение – теперь дети могут учиться в одной школе со своими братьями и сёстрами. Раньше на родство не обращали внимания и распределяли детей в разные школы, на что было много жалоб со стороны родителей.

Также изменены сроки приёма заявлений в первый класс. Если раньше заявления начинали подавать с 1 февраля, то теперь сроки подачи изменились – с 1 апреля по 30 июня.

Если родитель желает отдать ребёнка в школу не на своём участке, то подавать заявление стоит с 6 июля. Школа обязана принимать заявления до полной комплектации классов, но не позднее 5 сентября.

Приём детей в школу по-прежнему осуществляется от шести с половиной до восьми лет. Приём детей старше или младше данного возраста требует письменного заявления родителей и разрешения учредителя школы.