В правительстве РФ определили, как россияне будут отдыхать в 2022 году

В следующем году 1 и 2 января выпадают на выходные дни. В связи с чем было принято решение перенести их на вторник, 3 мая и вторник, 10 мая.

Кроме того, нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на понедельник, 7 марта. Благодаря чему россияне будут отдыхать три дня — с 6 по 8 марта (с воскресенья по вторник).

Всего в следующем году у граждан будет шесть праздничных периодов:

- с 1 по 9 января (9 дней);

- с 6 по 8 марта (3 дня — с воскресенья по вторник);

- с 30 апреля по 3 мая (4 дня — с субботы по вторник);

- с 7 по 10 мая (4 дня — с субботы по вторник);

- с 11 по 13 июня (3 дня — с субботы по понедельник);

- с 4 по 6 ноября (3 дня — с пятницы по воскресенье).

Напомним, 31 декабря в этом году будет выходным из-за переноса нерабочего праздничного дня — 3 января 2021 года.