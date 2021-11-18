В правительстве России обсуждается вопрос введения QR-кодов по уровню антител

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что речь идёт о возможности введения QR-кодов для людей, имеющих высокий уровень антител.

«Вопрос значимый, задача есть, нужно найти оптимальный, приемлемый вариант её решения», — сказала Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Ранее федеральный оперштаб сообщил о подготовке законопроектов, которые могут дать возможность систематизировать уже наработанный опыт и вводить обязательную проверку QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев призвал не принуждать к вакцинации тех, у кого наблюдается высокий титр антител. Первым регионом России, где будут выдавать коды «неофициально» переболевшим с высокими антителами, стала Чувашия.