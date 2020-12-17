В праздничные дни изменится график выплаты пенсий

С 3 января по 11 января 2021 года с учётом особенностей и режимов работы отделений почтовой связи (ОПС) выплаты будут производиться в особом порядке.

Для почтовых отделений Норильска и районов, Дудинки, Хатанги и крупных сельских ОПС, в которых воскресенье – выходной день:

- 3 января - за 3 января 2021 года;

- 4 января - за 4 и 5 января 2021 года;

- 5 января - за 6 и 7 января 2021 года;

- 8 января - за 8 января 2021 года;

- 9 января - за 9 и 10 января 2021 года.

С 11 января выплата пенсий продолжится в соответствии с графиком выплаты и режимом работы ОПС.

Для почтовых отделений, в которых воскресенье и понедельник – выходные дни, и для ОПС сельской местности:

- 3 января - за 3 и 4 января 2021 года

- 5 января - за 5, 6 и 7 января 2021 года

- 8 января - за 8 и 9 января 2021 года

- 9 января - за 10 и 11 января 2021 года.

С 12 января выплата пенсий продолжится в соответствии с графиком выплаты и режимом работы ОПС.

Для почтовых отделений, в которых по основному режиму работы рабочие дни понедельник, среда, пятница:

- 3 января - за 3,4 и 5 января 2021 года;

- 6 января - за 6 и 7 января 2021 года;

- 8 января - за 8, 9, 10 января 2021 года.

С 11 января выплата пенсий продолжится в соответствии с графиком выплаты и режимом работы ОПС.

Для почтовых отделений, в которых по основному режиму работы рабочие дни вторник, четверг, суббота:

- 3 января - за 3, 4 и 5 января 2021 года;

- 6 января - за 6, 7 и 8 января 2021 года;

- 9 января - за 9, 10 и 11 января 2021 года.

С 12 января выплата пенсий продолжится в соответствии с графиком выплаты и режимом работы ОПС.