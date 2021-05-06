В праздничные дни поставить прививку от коронавируса можно будет без очереди

Все пункты вакцинации, несмотря на праздничные дни, работают в обычном режиме. Адрес ближайшего пункта можно найти в «Яндекс.Картах», для этого в поисковике достаточно ввести слова «прививочный пункт». Благодаря достаточному количеству вакцины, ждать очереди гражданам не придётся.

«Ситуация улучшится тогда, когда будет сформирован коллективный иммунитет. Именно поэтому прошу вас найти на майских выходных время, чтобы поставить прививку, как это уже сделали более двухсот тысяч наших земляков. Вакцина — хорошая защита от опасной болезни. От нашей собранности и ответственности зависит, насколько быстро уйдёт эпидемия», — отметил Александр Усс, обращаясь к жителям края.

Поставить прививку от коронавируса может любой желающий в любом из четырёх действующих в городе прививочных пунктов. Для этого нужно записаться на вакцинацию любым удобным способом — в личном кабинете портала «WEB-регистратура» или портала «Госуслуги», а также в медучреждениях:

- в Центральном районе Норильска по адресам:

ул. Талнахская, 76, телефоны: 8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22;

Солнечный пр., 7а, телефоны: 8-908-033-72-54, 46-57-44;

- в районе Талнах по адресам:

ул. Маслова, 5, 7, телефоны: 400-600, 37-50-77;

- в районе Кайеркан по адресу:

ул. Надеждинская, 11, телефоны: 31-50-77, 36-07-84.