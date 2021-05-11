В праздники в Норильске произошло смертельное ДТП

По данным краевого ГИБДД, водитель автомобиля Renault Logan находился в нетрезвом состоянии. Мужчина не справился с управлением и съехал на обочину, где въехал в металлическую опору путепровода. С ним в салоне находились трое пассажиров — один погиб на месте, двоих с травмами доставили в больницу. Водитель также получил травмы различной тяжести.

Результат алкотеста водителя — 0,85 мг/л, при допустимом показателе — 0,16 мг/л. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

С начала мая в Норильске произошло три ДТП, в которых четыре человека получили травмы различной степени тяжести и один скончался. Инспекторы ДПС за этот период выявили 14 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения.