В преддверии Дня учителя в Норильске чествовали преподавателей в сфере культуры и искусства

В учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению по делам культуры и искусства администрации города, трудятся 196 преподавателей и 32 концертмейстера. В торжественной обстановке в их адрес прозвучали слова признательности и искренней благодарности от главы Норильска Дмитрия Карасева:

«Сфера вашей деятельности особенная: вы не только обучаете наших детей, но и привносите в нашу жизнь искусство, творчество, день за днём сохраняете и приумножаете лучшие культурные традиции нашего города. Желаю вам способных учеников, вдохновения, крепкого здоровья и, конечно, неиссякаемой творческой энергии, чтобы вы смогли воплотить в жизнь самые необычайные проекты. Пусть ваши ученики радуют вас своими достижениями, а вы испытываете чувство гордости, ведь их успехи — ваша заслуга!»

В Норильске работают шесть учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению по делам культуры и искусства администрации города. К Дню учителя они получили почётные награды различного уровня:

- Талнахская детская школа искусств - «Лучшая детская школа искусств» по итогам Красноярского краевого конкурса «Вдохновение»;

- Норильская детская художественная школа имени Николая Павловича Лоя - победитель Всероссийского конкурса «Детская школа искусств — достояние Российского государства»;

- Оганерская детская школа искусств - лауреат национальной премии «Элита российского образования»;

- Кайерканская детская школа искусств - дважды победитель профессионального конкурса среди учреждений культуры Красноярского края «Вдохновение» и обладатель знака отличия «За вклад в развитие города Норильска».

Профессиональное мастерство и личный вклад педагогов в развитие культуры отметил председатель комиссии НГСД по городскому хозяйству Роман Сербин:

«На Крайнем Севере сфера дополнительного образования важна как нигде, она очень востребована у юных норильчан, а высокий уровень подготовки наших педагогов помогает им достигать больших высот. Норильчане часто становятся победителями и призёрами конкурсов и фестивалей различного уровня. И за всем этим стоит колоссальный труд педагогов. Вы не просто учителя, для наших детей вы добрые старшие товарищи и мудрые наставники. Я от всей души благодарен вам за то, что вы так щедро делитесь с детьми своими знаниями и умениями. Желаю вам здоровья, достижения новых профессиональных высот, успешных и благодарных учеников».

На сцене Норильской детской школы искусств с творческими номерами выступили образцовый хореографический ансамбль «Созвездие», народный ансамбль казачьей песни «Горлица» КДШИ, ансамбль народного танца «Оганер» ОДШИ, хоровые коллективы НДШИ и НДМШ, а также молодые специалисты — выпускники Норильского колледжа искусства.

Лучших работников отрасли наградили благодарственными письмами и почётными грамотами губернатора Красноярского края, краевого Законодательного собрания, регионального министерства культуры, главы Норильска и Норильского городского Совета депутатов.