В преддверии Дня защитника Отечества в Норильске провели военно-спортивную игру «Патриот»

Главная цель мероприятия - привлечь школьников к регулярным занятиям спортом и направлена на воспитание патриотизма и чувства гордости за свою Родину.

Ученикам школ № 14, 29, 41 и гимназии № 1 предстояло показать свою силу, ловкость и смекалку в таких заданиях, как «Шифр», «Разведчики», «Ориентирование», «Лучший снайпер». Также дети продемонстрировали строевую подготовку и внешний вид.

Соревнующиеся с большим интересом выполняли все задания, по итогам которых победителем стала команда подшефной средней школы № 14.

«Воспитание патриотических чувств у подростков — одна из задач нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к близким людям, к родному городу, родной стране», — отметила член Общественного совета при отделе МВД по г. Норильску, директор школы № 14 Лариса Мизина.