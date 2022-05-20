В преддверии летних каникул дорожные полицейские проводят профилактические занятия в школах Норильска

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают школьникам о правилах безопасного поведения на дороге и во дворах. Так, в средней школе № 31 Центрального района классные часы совместно c педагогами и юными инспекторами дорожного движения провела старший инспектор по пропаганде БДД Елена Аршалуйсян. Ребята узнали про «дорожные ловушки», в которые чаще всего попадают пешеходы, а видеоролик, предложенный инспектором для изучения, наглядно показал, как выглядят опасные ситуации. Капитан полиции рассказала учащимся о ПДД, предусмотренных для велосипедистов, и обратила внимание на то, что для пересечения проезжей части по пешеходному переходу, велосипедисту, человеку на скейте, самокате, роликовых коньках и других средствах мобильного передвижения необходимо спешиться. Упомянула она и о пользе защитной экипировки и шлема.

В талнахской школе № 20 разговор с детьми прошёл в формате «пятиминуток», основными темами которых стали безопасность детей на дороге в период летнего отдыха, а также обязанности пешеходов и пассажиров, в том числе во время поездки на такси. В старших классах беседы были дополнены информацией об административной ответственности за управление автомобилем без прав и за передачу управления машиной таким лицам.