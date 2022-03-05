МАУ ИЦ «Норильские новости»

В преддверии Международного женского дня сотрудники ГИБДД поздравили прекрасных норильчанок

В преддверии Международного женского дня сотрудники ГИБДД поздравили прекрасных норильчанок

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В преддверии Международного женского дня сотрудники ГИБДД поздравили прекрасных норильчанок

В преддверии Международного женского дня сотрудники ГИБДД поздравили прекрасных норильчанокВ преддверии Международного женского дня сотрудники ГИБДД поздравили прекрасных норильчанокВ преддверии Международного женского дня сотрудники ГИБДД поздравили прекрасных норильчанокВ преддверии Международного женского дня сотрудники ГИБДД поздравили прекрасных норильчанокВ преддверии Международного женского дня сотрудники ГИБДД поздравили прекрасных норильчанокВ преддверии Международного женского дня сотрудники ГИБДД поздравили прекрасных норильчанок

Сегодня на центральной улице города прошла традиционная акция «Цветы для автоледи». Дорожные полицейские останавливали исключительно женщин-водителей, однако вместо проверки документов, норильчанок радовали приятными сюрпризами — тёплыми поздравлениями, цветами и открытками. При этом госавтоинспекторы не забывали напоминать о важности соблюдения правил дорожного движения.

В это же время в регистрационно-экзаменационном отделении ГИБДД автолюбительницы, пришедшие для получения водительского удостоверения, вместе с желанным документом получали в подарок от сотрудников ГИБДД цветы, а также полезный аксессуар — чехол для новеньких прав.

Автоледи благодарили госинспекторов в ответ, дарили улыбки и обещания быть примерными участниками дорожного движения.

Фото Владимир Макушкин
5 марта в 18:58 3350
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