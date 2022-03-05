В преддверии Международного женского дня сотрудники ГИБДД поздравили прекрасных норильчанок

Сегодня на центральной улице города прошла традиционная акция «Цветы для автоледи». Дорожные полицейские останавливали исключительно женщин-водителей, однако вместо проверки документов, норильчанок радовали приятными сюрпризами — тёплыми поздравлениями, цветами и открытками. При этом госавтоинспекторы не забывали напоминать о важности соблюдения правил дорожного движения.

В это же время в регистрационно-экзаменационном отделении ГИБДД автолюбительницы, пришедшие для получения водительского удостоверения, вместе с желанным документом получали в подарок от сотрудников ГИБДД цветы, а также полезный аксессуар — чехол для новеньких прав.

Автоледи благодарили госинспекторов в ответ, дарили улыбки и обещания быть примерными участниками дорожного движения.