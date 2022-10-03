Федерация спортивного туризма России запускает грантовый конкурс

Принять участие в конкурсе могут граждане от 18 лет и старше. Однако организаторы уточняют, что те, кто с 1 января 2020 года и по настоящее время уже получал федеральные или региональные гранты на реализацию социальных проектов в размере свыше 250 тысяч рублей, а также руководители проектов, реализуемых юридическими лицами, не смогут подать заявку на участие.

Приём заявок продлится до 5 декабря. Принять участие можно будет по одному из двух направлений - популяризация спортивного туризма или развитие туристической инфраструктуры.

Результаты конкурса будут известны до 31 декабря текущего года.

Узнать более подробную информацию о конкурсе, а также подать заявку можно на официальном сайте конкурса.