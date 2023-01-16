В приложении «Госуслуги Авто» появилась электронная версия водительского удостоверения

Помимо водительских прав автолюбители в приложении смогут найти цифровую копию СТС — второго основного документа, который требуют автоинспекторы у водителей. Электронный формат документа смогли обрести благодаря совместной работе Минцифры и МВД. Само мобильное приложение «Госуслуги Авто» работает с 2021 года. Сейчас им пользуются более 2,5 млн водителей.

Как предъявить электронные документы:

– выбрать в приложении водительские права или нужное СТС и нажать «Предъявить документы»;

– инспектор ДПС считает появившийся QR-код через специальную программу;

– данные автоматически загрузятся из базы Госавтоинспекции.

Предъявлять водительское удостоверение и СТС в электронном виде с помощью приложения можно даже без доступа к интернету.

В приложении доступны:

– электронные права;

– СТС в электронном виде;

– оформление европротокола онлайн;

– оплата и обжалование штрафов;

– сервис проверки автомобиля;

– запись на регистрацию автомобиля и замену водительских прав.