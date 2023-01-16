В приложении «Госуслуги Авто» появилась электронная версия водительского удостоверения
В приложении «Госуслуги Авто» появилась электронная версия водительского удостоверения
Приложение доступно для скачивания в RuStore, App Store и AppGallery.
Помимо водительских прав автолюбители в приложении смогут найти цифровую копию СТС — второго основного документа, который требуют автоинспекторы у водителей. Электронный формат документа смогли обрести благодаря совместной работе Минцифры и МВД. Само мобильное приложение «Госуслуги Авто» работает с 2021 года. Сейчас им пользуются более 2,5 млн водителей.
Как предъявить электронные документы:
– выбрать в приложении водительские права или нужное СТС и нажать «Предъявить документы»;
– инспектор ДПС считает появившийся QR-код через специальную программу;
– данные автоматически загрузятся из базы Госавтоинспекции.
Предъявлять водительское удостоверение и СТС в электронном виде с помощью приложения можно даже без доступа к интернету.
В приложении доступны:
– электронные права;
– СТС в электронном виде;
– оформление европротокола онлайн;
– оплата и обжалование штрафов;
– сервис проверки автомобиля;
– запись на регистрацию автомобиля и замену водительских прав.