В проект бюджета будущего года закладываются удвоенные объёмы асфальтировки дворов и улично-дорожной сети

- Администрация выделила из бюджета беспрецедентный объём средств на асфальтировку участков, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Я считаю, подрядчик отработал крайне неудовлетворительно. Мы ещё ждём результатов экспертизы, чтобы понять, что же произошло с асфальтом. Какой-то сбой в технологии производства асфальтобетонной смеси привёл к тому, что много дорог мы покрыли некачественным асфальтом, который местами крошился или полностью сошёл. Но учитывая, что компания, которая выполняет эти работы, – единственная в городе и ей же принадлежит асфальтобетонный завод, что-то изменить сложно. Нужно менять ситуацию в целом, - подчеркнул Дмитрий Карасев.

Он напомнил, что заново уложили часть асфальта, но для того чтобы выполнить всё, придётся ждать будущего лета. Поскольку город эти работы не принял, они будут переделаны в рамках гарантийных обязательства подрядчика. Сегодня администрация ведёт переговоры с крупной дорожно-строительной организацией на материке, которая дала предварительное согласие перебазировать за зиму в Норильск свой асфальтобетонный завод. Сейчас под него выбирается участок. Также обговаривается возможность запустить его следующим летом.

- Во-первых, это создаст здоровую конкуренцию. Во-вторых, позволит городу брать больше асфальта для своих нужд. Например, работающий сегодня завод выдаёт порядка 90 000 тонн асфальтобетонной смеси. Норильск готов взять 120 000 тонн! Но есть же и другие потребители – предприятия Заполярного филиала, ряд иных организаций. В итоге городу в этом году осталось только 55 000 тонн. Я надеюсь, что с появлением альтернативы у нас появится возможность расширять свои «аппетиты» и покрывать больше улиц и дворов асфальтом, и что самое главное – качественным, - резюмировал он.

Также Дмитрий Карасев коснулся ещё одной актуальной для автолюбителей темы – посыпки дорог. Он напомнил, что по инициативе одной из общественных организаций в Норильске запретили использовать в качестве противогололёдного материала шлак. Главная претензия автовладельцев к используемой сегодня базальтовой крошке – в крупности её кусков. Хотя «Норильскавтодор» еженедельно контролирует величину дробления, составляя соответствующие акты, и в случае несоответствия обращается с претензиями к производителю.

- Сегодня «Норникель», будучи производителем шлака, занимается его сертификацией, работы уже завершаются. Как только будут получены положительные заключения, мы сразу перейдём на него. Он и дешевле, и качественнее нынешней посыпки, - пояснил градоначальник.