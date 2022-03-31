В проекте «Арктический вызов» принимает участие доцент кафедры минералогии и геологии МГУ

Таймырский колледж — один из победителей конкурса долгосрочных социальных проектов фонда целевого капитала «Наш Норильск». Проект учебного заведения нацелен на разработку методики по подготовке и привлечению кадров для Арктики, создание на Таймыре рекрутингового центра.

Конкурс долгосрочных социальных проектов фонда «Наш Норильск» является частью программы «Основной ресурс», которую фонд запустил в 2021 году для Норильска и Таймыра. Победителями в конкурсе стали девять некоммерческих организаций, в том числе две таймырские — Таймырский колледж и Таймырский краеведческий музей.

Таймырский колледж получил самый большой грант конкурса — 10 млн рублей в номинации «Поиск и привлечение». В числе экспертов и партнёров, которых колледж привлёк в «Арктический вызов», — Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Институт опережающих исследований «Управление человеческими ресурсами», центр исследований филантропии Уральского федерального университета.

- К декабрю 2023 года нашему колледжу, как и другим победителям конкурса «Основной ресурс», необходимо представить сообществу результаты проекта. Задачи, которые мы хотим решить с помощью «Арктического вызова», сопоставимы со смелым вызовом обстоятельствам. Кадровая проблема является одной из ключевых для нашего региона. Мы хотим, чтобы Арктика и Таймыр развивались, но одного желания недостаточно. Нужно проделать огромную, сложнейшую работу, чтобы попытаться сдвинуть вопрос с мёртвой точки. Несомненно, здесь нужна поддержка государства, ведь в части реализации общей стратегии развития Арктики не обойтись без содействия региональных властей, но и наши активные действия тоже очень важны. Мы привлекаем экспертов и партнёров для решения этой непростой задачи и благодарны фонду «Наш Норильск» за вовремя объявленный конкурс «Основной ресурс», — сообщила Вера Черкасова, директор Таймырского колледжа.

Идея колледжа, как помочь с кадрами самим себе и всей территории, приобрела черты и потенциал регионального проекта.

Практически во всех отраслях непростая ситуация с кадрами, сложно завлечь перспективных специалистов даже хорошим социальным пакетом. Поэтому за процессом создания рекрутингового центра следят многие, в первую очередь фонд целевого капитала «Наш Норильск».

Очередная лекция от доцента МГУ пройдёт завтра, 1 апреля, в 13.00 по адресу: ул. Комсомольская, 33, офис 118.