В программе «Профессиональный старт» в этом году примут участие 400 студентов из разных уголков страны

На встречах руководители и специалистах разных подразделений компании рассказали студентам о планах и перспективах компании, о том, как предприятия работали в период сложной эпидемической обстановки, а также о реализуемых инновационных проектах.

Специалисты уверены, что «Норникель» в нынешних условиях остается финансово устойчивой компанией, флагманом цветной металлургии, что обеспечивает социальную защищенность, стабильность и уверенность в завтрашнем дне для всех работников.

Программа «Профессиональный старт» реализуется в компании с 2004 года. За это время многие студенты после прохождения практики стали специалистами компании. Именно благодаря производственной практике студенты могут больше узнать о будущей профессии и вживую увидеть всю её «кухню». Во время практики участники не только осваивают будущую профессию, но и принимают участие в деловой игре «Покорители Севера».

Возможности, которые компания готова предоставить студентам, вызвали большой интерес – на презентациях корпоративной программы присутствовало от 100 до 200 студентов. Кто из них в итоге станет участником программы «Профессиональный старт»? Отбор претендентов для прохождения практики в 2021 году планируется завершить в конце апреля, а уже в июле 400 «профстартовцев» смогут начать работу на предприятиях Норильского дивизиона.