В программу «Обеспечение жильём молодых семей» внесены изменения

Теперь молодые семьи с помощью социальной выплаты могут приобрести жилое помещение по договору долевого участия в строительстве или договору уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве. А также внести эту сумму в счёт погашения ипотеки.

Таким образом, на социальную выплату могут претендовать семьи, которые уже купили жилое помещение либо заключили договор долевого участия в строительстве в Красноярском крае в ипотеку. Притом обязательства по которому полностью не исполнены, либо не исполнены обязательства по ипотеке, при условии, что на дату её заключения молодая семья являлась нуждающейся в жилом помещении.

Площадь такого жилого помещения не будет учитываться при определении нуждаемости молодой семьи.

По всем вопросам участия в программе «Обеспечение жильём молодых семей» молодые семьи могут обращаться в управление жилищного фонда администрации города Норильска по телефону 43-70-30 (доб. 1805, 1810). Запись на приём осуществляется по вторникам и средам с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по телефону 8-908-031-39-71».