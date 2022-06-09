В программу по приглашению дефицитных специалистов внесут существенные изменения
В программу по приглашению дефицитных специалистов внесут существенные изменения
По предложению администрации города необходимо увеличить квоту на приглашение врачей, а также ввести новую меру материальной поддержки всех приглашаемых дефицитных специалистов. Данный вопрос был рассмотрен на заседании депутатской комиссии по социальной политике.
Как сообщила парламентариям начальник управления по персоналу администрации города Норильска Владислава Севастьянова, в 2022 году по муниципальной программе предусмотрено 20 квот на приглашение врачей. Данного количества недостаточно, поскольку число вакансий выросло. По состоянию на 15.05.2022 в медицинские учреждения Норильска требуется 257 дефицитных специалистов. Уровень укомплектованности кадрами медучреждений на 01.01.2022 составлял 51,1%.
В этой связи предлагается внести дополнительные бюджетные расходы на приглашение ещё 10 врачей: в Норильскую межрайонную поликлинику № 1 — врач-кардиолог, врач-окулист, два врача-педиатра участковых, три врача-терапевта участковых; в Норильскую межрайонную детскую больницу — два врача-педиатра участковых, врач-травматолог-ортопед. На эти цели дополнительно потребуется 20 млн рублей из средств местного бюджета.
Кроме того, из-за острого дефицита муниципальных жилых помещений предлагается в случае невозможности обеспечить приглашённых специалистов служебным жильём возмещать им затраты на съём квартир в течение трёх лет с даты трудоустройства, но не более 30 тыс. руб. в месяц. Данная мера поддержки потребует дополнительного бюджетного финансирования в размере ~9,2 млн рублей.
Таким образом, в случае внесения предложенных изменений общий объём финансирования муниципальной программы по приглашению дефицитных специалистов составит ~94,6 млн рублей.
Предлагаемые корректировки были одобрены парламентариями в ходе заседания депутатской комиссии по социальной политике. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на очередной сессии городского Совета, в том числе в рамках корректировки бюджета территории на 2022 год.