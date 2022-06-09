В программу по приглашению дефицитных специалистов внесут существенные изменения

Как сообщила парламентариям начальник управления по персоналу администрации города Норильска Владислава Севастьянова, в 2022 году по муниципальной программе предусмотрено 20 квот на приглашение врачей. Данного количества недостаточно, поскольку число вакансий выросло. По состоянию на 15.05.2022 в медицинские учреждения Норильска требуется 257 дефицитных специалистов. Уровень укомплектованности кадрами медучреждений на 01.01.2022 составлял 51,1%.

В этой связи предлагается внести дополнительные бюджетные расходы на приглашение ещё 10 врачей: в Норильскую межрайонную поликлинику № 1 — врач-кардиолог, врач-окулист, два врача-педиатра участковых, три врача-терапевта участковых; в Норильскую межрайонную детскую больницу — два врача-педиатра участковых, врач-травматолог-ортопед. На эти цели дополнительно потребуется 20 млн рублей из средств местного бюджета.

Кроме того, из-за острого дефицита муниципальных жилых помещений предлагается в случае невозможности обеспечить приглашённых специалистов служебным жильём возмещать им затраты на съём квартир в течение трёх лет с даты трудоустройства, но не более 30 тыс. руб. в месяц. Данная мера поддержки потребует дополнительного бюджетного финансирования в размере ~9,2 млн рублей.

Таким образом, в случае внесения предложенных изменений общий объём финансирования муниципальной программы по приглашению дефицитных специалистов составит ~94,6 млн рублей.

Предлагаемые корректировки были одобрены парламентариями в ходе заседания депутатской комиссии по социальной политике. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на очередной сессии городского Совета, в том числе в рамках корректировки бюджета территории на 2022 год.