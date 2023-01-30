В прошлом году детям-сиротам выдали 354 жилищных сертификата

«Новый механизм по обеспечению жильём детей-сирот оказался вполне эффективной мерой поддержки. Мы замечаем это, так как к нам поступает всё больше заявок. В прошлом году возросший поток обращений превысил наши ожидания. В январе сертификаты получили все оставшиеся граждане, чьи заявки были одобрены в прошлом году», - сообщила Ирина Сосновская, заместитель министра строительства края.

Номинал жилищного сертификата — 2,8 млн рублей. Обладатель сертификата может потратить их на приобретение жилья. Срок действия сертификата — один год с момента его получения. Его можно использовать на покупку жилья в Красноярском крае на первичном или вторичном рынке, добавлять к этой сумме свои или заёмные средства, а также средства материнского капитала.

Выдача сертификатов носит заявительный характер. Подавать документы и обращаться за консультацией следует в администрацию муниципалитета по месту прописки.