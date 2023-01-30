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В прошлом году детям-сиротам выдали 354 жилищных сертификата

В прошлом году детям-сиротам выдали 354 жилищных сертификата

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В прошлом году детям-сиротам выдали 354 жилищных сертификата

Жилищные сертификаты получили жители региона, которые имеют статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилье и достигших 23 лет и старше.

В прошлом году детям-сиротам выдали 354 жилищных сертификата

«Новый механизм по обеспечению жильём детей-сирот оказался вполне эффективной мерой поддержки. Мы замечаем это, так как к нам поступает всё больше заявок. В прошлом году возросший поток обращений превысил наши ожидания. В январе сертификаты получили все оставшиеся граждане, чьи заявки были одобрены в прошлом году», - сообщила Ирина Сосновская, заместитель министра строительства края.

Номинал жилищного сертификата — 2,8 млн рублей. Обладатель сертификата может потратить их на приобретение жилья. Срок действия сертификата — один год с момента его получения. Его можно использовать на покупку жилья в Красноярском крае на первичном или вторичном рынке, добавлять к этой сумме свои или заёмные средства, а также средства материнского капитала.

Выдача сертификатов носит заявительный характер. Подавать документы и обращаться за консультацией следует в администрацию муниципалитета по месту прописки.

Фото из открытых источников
30 января в 13:53 510
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