В прошлом году собираемость взносов на капитальный ремонт в Красноярском крае составила 98,6%

В Фонде капитального ремонта напоминают, что обязанность взносов на капремонт регулируется Федеральным законом от 25.12.2012 года № 271-ФЗ, а минимальный размер взноса определён Постановлением правительства Красноярского края от 30.09.2019 г. № 536-п.

Собственники освобождаются от оплаты взносов в трёх случаях:

– если ваш дом признан аварийным и подлежащим сносу;

– если принято решение об изъятии земельного участка, на котором стоит ваш дом, для государственных муниципальных нужд;

– если ваш дом находится на территории закрывающегося населённого пункта.

Кроме того, льготы по оплате взноса предусмотрены для пожилых людей старше 70 лет. Подробную информацию можно узнать в управлении социальной защиты населения.