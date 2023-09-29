В прошлом месяце 12 норильчан перевели лжепродавцам более двух миллионов рублей

Мошенники продолжают изобретать новые схемы обмана. Однако, несмотря на активное информирование населения о самых популярных уловках, норильчане продолжают на них попадаться.

Так, при покупке или продаже товара они перечисляли деньги в качестве задатка либо сообщали мошенникам якобы для привязки банковской карты коды и пароли. А в результате и товар не получили, и денежных средств лишились.

20-летний норильчанин при покупке собаки на сайте «Авито» перевёл лжепродавцу 85 тысяч рублей, а 24-летний местный житель при покупке автомобильных шин и дисков в Instagram, официально запрещённой на территории нашей страны социальной сети, лишился 45 тысяч.