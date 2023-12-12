В прошлом месяце огнеборцы потушили 28 пожаров

По словам начальника 7 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Артёма Старовойтова, в этом году в городе произошло 217 пожаров. На них погибло 10 человек, травмировалось — 13. В ноябре произошло 28 пожаров, травмирован один человек, погибших нет.

Чаще всего спасатели выезжали в Центральный район — 16 раз, в Талнах — пять, в Кайеркан — четыре и в Оганер — три раза.

«В связи с наступлением отрицательных температур на территории Норильска прошу учесть в работе руководителей транспортных предприятий то, что увеличились пожары на автомобильном транспорте, а также в гаражах, ангарах и на складах», — отмечает Артём Старовойтов.

На дорожно-транспортные происшествия служба экстренного реагирования выезжала 18 раз.

«На данный момент особую озабоченность вызывает увеличение пожаров в домах гостиничного типа. В Кайеркане — ул. Надеждинская, 17, ул. Шахтёрская, 11, в Центральном районе — это ул. Лауреатов, 75», — подчеркнул начальник 7 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.

По его словам, на данный адрес с начала года было совершено 14 выездов, там зарегистрировано восемь пожаров и один погибший.

«Практически все 14 происшествий произошли за сентябрь, октябрь и ноябрь. Зарегистрировано, что в двух случаях это был поджог», — подытожил докладчик.

Силами личного состава с жильцами гостинки проводились профилактические работы по соблюдению правил пожарной безопасности.

Дмитрий Карасев отметил, что необходимо принять решение по скорейшему расселению жителей, которые там сейчас проживают, а также ограничить доступ посторонних лиц к аварийному зданию.