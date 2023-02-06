В прошлую пятницу в пожаре погибли пенсионерка и двое детей

Сообщение о возгорании в девятиэтажке на ул. Лауреатов в местное управление МЧС поступило 3 февраля в 20.26. Когда спасатели прибыли на место происшествия, из окон уже было видно открытое пламя.

Звеном газодымозащитной службы из горящей квартиры были эвакуированы двое детей и женщина в бессознательном состоянии. Однако реанимационные мероприятия не помогли их спасти. Кроме того, ещё четыре жильца были эвакуированы из соседних квартир.

Пожар площадью 25 кв. м удалось ликвидировать в 22.09. В тушении были задействованы 34 человека и 13 единиц техники.

В краевом следственном комитете назвали предварительную причину пожара. По версии следствия, трагедия случилась из-за замыкания электропроводки.

Также были установлены личности погибших - двое детей двух и 11 лет и их 59-летняя бабушка. Как сообщили в ведомстве, вечером 3 февраля мать погибших детей пошла в магазин за покупками, когда вернулась, увидела пламя и черный дым из окна её квартиры.

«Назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин смерти погибших детей, а также пожарно-техническая экспертиза с целью установления причины возгорания. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщают в пресс-службе следственного комитета.