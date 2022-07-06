В просветительском центре «Белый мишка» продолжаются летние занятия

Всё лето ученики первых-шестых классов могут посещать занятия центра.

Ребят ждут весёлые и полезные встречи, на которых дети общаются, узнают много нового об Арктике и белом медведе, исследуют природу своего региона и занимаются творчеством.

Занятия проходят дважды в неделю на бесплатной основе. Запись в группы и подробная информация по телефону 8 (3919) 38-37-36.