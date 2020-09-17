В публичной библиотеке чествовали участников мероприятий, посвящённых 75-летию Великой Победы

Благодарственными письмами и почётными грамотами были отмечены 40 человек - сотрудники спортивных, художественных и музыкальных школ, школ искусств, общеобразовательных школ, музея и библиотек, а также Дворец творчества детей и молодёжи.

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы, изначально планировалось его отметить чередой праздничных мероприятий и памятных акций, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и многие события пришлось адаптировать под онлайн-формат. Торжества в честь Великой Победы проходили по всей стране. Таким образом россияне выражали благодарность и преклонение перед подвигом, который совершили советские люди, наши деды и прадеды.

Исполняющий полномочия главы города Норильска Николай Тимофеев обратился к присутствующим в конференц-зале библиотеки со словами приветствия и поздравления: «Вся страна долго готовилась к такому великому празднику, как 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Пандемия внесла изменения в план мероприятий, но благодаря вам, вашим идеям и стараниям Норильск достойно отметил юбилейную дату. Большое вам спасибо за вашу работу. Здоровья и успехов!»