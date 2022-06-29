МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Публичной библиотеке на Ленинском проспекте состоялась презентация «азбуки» Норильска

В Публичной библиотеке на Ленинском проспекте состоялась презентация «азбуки» Норильска

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В Публичной библиотеке на Ленинском проспекте состоялась презентация «азбуки» Норильска

Десятилетний труд краеведа Ларисы Стрючковой приобрёл форму красочного издания под ёмким названием «Топонимика Затундры и Норильской долины». С мелованных страниц нам по-новому раскрывается Территория. Причём смысл многих названий и для автора стал открытием.

В Публичной библиотеке на Ленинском проспекте состоялась презентация «азбуки» НорильскаВ Публичной библиотеке на Ленинском проспекте состоялась презентация «азбуки» НорильскаВ Публичной библиотеке на Ленинском проспекте состоялась презентация «азбуки» НорильскаВ Публичной библиотеке на Ленинском проспекте состоялась презентация «азбуки» НорильскаВ Публичной библиотеке на Ленинском проспекте состоялась презентация «азбуки» Норильска

- Топонимы территории расшифровать непросто. Если термины лишь переводить с каких-то языков, можно сделать много исторических ошибок. Когда начала заниматься этой темой, я поняла, что придется углубиться не только в языки, но и в этнографию, географию, историю. В процессе изучения и анализа материалов сформировалось понимание того, каким образом заселялся Таймыр, где преимущественно селились те или иные народы, где и как происходил процесс ассимиляции и этногенеза. Только после этого мне стала понятна общая картина полуострова и появилась возможность расшифровать очень многие названия, смысл которых даже для меня стал открытием, - поделилась научными изысканиями Лариса Стрючкова.

На презентации горожане узнали много новых терминов. Красной нитью через всю книгу проходят два понятия — это Затундра и палимпсест. Причем слово «Затундра» выведено и в название книги, и это неспроста. Так называлась до начала XX века территория лесотундры вдоль северных отрогов плато Путорана, прикрытая от арктических северных ветров горами Бырранга. В том числе она включала в себя знаменитый Хатангский тракт. Эти земли активно осваивались русскими переселенцами и промысловиками со времен Мангазеи. С приходом советской власти название «Затундра» ушло в небытие, а вместе с ним и «целый пласт этнографической картины полуострова Таймыр — старожильческое русское население, составлявшее основу затундринского крестьянства». Лишь совсем недавно этот топоним вновь вошёл в широкое употребление.

Ещё одно понятие, часто упоминаемое в новом издании, - это палимпсест. В топонимику оно пришло из археологии. В древности так обозначалась рукопись, написанная на пергаменте, уже бывшем в подобном употреблении, следующим слоем. Так и в топонимике: в процессе взаимодействия людей с разными языковыми группами происходило наслоение на какой-то первоначальный топоним.

- Будучи филологом по образованию, я знаю структуру языка. И это помогло мне понять особенности словообразования в иных языках, но без погружения в изучение долганского или юкагирского языков не обошлось. Благодаря этому, как бы снимая «слой за слоем», я делала расшифровку. Ещё хочу отметить, что, ранее изучая топонимику Таймыра, мы упускали очень интересную составляющую — поморская говОря. Казалось бы, где поморы, а где Таймыр. Дело в том, что именно они осваивали север Сибири. И как выяснилось, многие местные названия имеют прямое отношение к ним. Например, Норильск, Валёк - это поморские топонимы. Об этом никто никогда не говорил, - рассказывает о своих открытиях краевед.

На презентации автор книги не раз упоминала такой народ, как юкагиры. Сегодня они живут далеко на востоке, но их влияние на топонимику нашей территории весьма заметно. К тому же археологи считают, что Таймыр и вовсе можно назвать родиной праюкагиров, и они приняли самое активное участие в этногенезе некоторых народов Таймыра.

Всего в издание вошло 200 статей о самых известных топонимах Таймыра. Из книги мы узнаем, почему Талнах означает запрет, а Кайеркан - вовсе не «долина смерти». Для многих будет открытием, что фестиваль «ПикНик» проходил на месте бывшего озера, и что связывает Оль-Гуль с мудрым вороном. Мы совершим путешествие по таймырским посёлкам и сплавимся по рекам плато Путорана, узнаем, где был административный центр Норильска до 1939 года и где находится Лонтокойский камень.

Но мы могли об этом и не узнать или узнать много позже, если бы идеей издания этой книги не заинтересовался директор Агентства развития Норильска Максим Миронов. Именно он помог найти спонсора в лице «Историко-краеведческого общества Шелихов». Кстати, по просьбе инвестора, часть тиража была роздана гостям презентации совершенно бесплатно. А первый экземпляр со словами благодарности Лариса Стрючкова торжественно вручила Максиму Миронову.

- Для меня огромная честь сыграть такую важную роль в нужном для норильчан деле. Но все заслуги в первую очередь автора, я просто поддержал идею. Продолжайте ваше дело и дальше. Мы вас очень любим! – в ответ пожелал он.

Слова благодарности от Ларисы Стрючковой прозвучали также в адрес других норильчан, благодаря которым вышло это издание. Среди них – сотрудники архивов, библиотек, краеведы, историки, представители коренных народов Севера, фотографы, промышленные специалисты. Отдельное спасибо за терпение и поддержку Лариса сказала и своему мужу, краеведу и публицисту Станиславу Стрючкову.

- Выпуск любой книги - это праздник, а издание такого научного труда - особенно. Когда я писала «Топонимику Таймыра», я ссылалась на языки пяти этносов, и моя книга была рассчитана на учащихся. Лариса расшифровывает топонимы как лингвист, а я этого не делала. Её книга раскрывает территорию по-новому. Лариса очень глубоко копнула, - поделилась своим впечатлением кандидат педагогических наук, автор книги «Топонимика Таймыра», Анна Барболина.

P.S. Книгу можно приобрести через сайт norkniga.ru, а начиная с сентября, её можно будет купить в книжной лавке в торговом центре «Енисей».

Текст Евгений Стренадко
Фото Евгений Стренадко
29 июня в 09:33 3350
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