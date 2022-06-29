В Публичной библиотеке на Ленинском проспекте состоялась презентация «азбуки» Норильска

- Топонимы территории расшифровать непросто. Если термины лишь переводить с каких-то языков, можно сделать много исторических ошибок. Когда начала заниматься этой темой, я поняла, что придется углубиться не только в языки, но и в этнографию, географию, историю. В процессе изучения и анализа материалов сформировалось понимание того, каким образом заселялся Таймыр, где преимущественно селились те или иные народы, где и как происходил процесс ассимиляции и этногенеза. Только после этого мне стала понятна общая картина полуострова и появилась возможность расшифровать очень многие названия, смысл которых даже для меня стал открытием, - поделилась научными изысканиями Лариса Стрючкова.

На презентации горожане узнали много новых терминов. Красной нитью через всю книгу проходят два понятия — это Затундра и палимпсест. Причем слово «Затундра» выведено и в название книги, и это неспроста. Так называлась до начала XX века территория лесотундры вдоль северных отрогов плато Путорана, прикрытая от арктических северных ветров горами Бырранга. В том числе она включала в себя знаменитый Хатангский тракт. Эти земли активно осваивались русскими переселенцами и промысловиками со времен Мангазеи. С приходом советской власти название «Затундра» ушло в небытие, а вместе с ним и «целый пласт этнографической картины полуострова Таймыр — старожильческое русское население, составлявшее основу затундринского крестьянства». Лишь совсем недавно этот топоним вновь вошёл в широкое употребление.

Ещё одно понятие, часто упоминаемое в новом издании, - это палимпсест. В топонимику оно пришло из археологии. В древности так обозначалась рукопись, написанная на пергаменте, уже бывшем в подобном употреблении, следующим слоем. Так и в топонимике: в процессе взаимодействия людей с разными языковыми группами происходило наслоение на какой-то первоначальный топоним.

- Будучи филологом по образованию, я знаю структуру языка. И это помогло мне понять особенности словообразования в иных языках, но без погружения в изучение долганского или юкагирского языков не обошлось. Благодаря этому, как бы снимая «слой за слоем», я делала расшифровку. Ещё хочу отметить, что, ранее изучая топонимику Таймыра, мы упускали очень интересную составляющую — поморская говОря. Казалось бы, где поморы, а где Таймыр. Дело в том, что именно они осваивали север Сибири. И как выяснилось, многие местные названия имеют прямое отношение к ним. Например, Норильск, Валёк - это поморские топонимы. Об этом никто никогда не говорил, - рассказывает о своих открытиях краевед.

На презентации автор книги не раз упоминала такой народ, как юкагиры. Сегодня они живут далеко на востоке, но их влияние на топонимику нашей территории весьма заметно. К тому же археологи считают, что Таймыр и вовсе можно назвать родиной праюкагиров, и они приняли самое активное участие в этногенезе некоторых народов Таймыра.

Всего в издание вошло 200 статей о самых известных топонимах Таймыра. Из книги мы узнаем, почему Талнах означает запрет, а Кайеркан - вовсе не «долина смерти». Для многих будет открытием, что фестиваль «ПикНик» проходил на месте бывшего озера, и что связывает Оль-Гуль с мудрым вороном. Мы совершим путешествие по таймырским посёлкам и сплавимся по рекам плато Путорана, узнаем, где был административный центр Норильска до 1939 года и где находится Лонтокойский камень.

Но мы могли об этом и не узнать или узнать много позже, если бы идеей издания этой книги не заинтересовался директор Агентства развития Норильска Максим Миронов. Именно он помог найти спонсора в лице «Историко-краеведческого общества Шелихов». Кстати, по просьбе инвестора, часть тиража была роздана гостям презентации совершенно бесплатно. А первый экземпляр со словами благодарности Лариса Стрючкова торжественно вручила Максиму Миронову.

- Для меня огромная честь сыграть такую важную роль в нужном для норильчан деле. Но все заслуги в первую очередь автора, я просто поддержал идею. Продолжайте ваше дело и дальше. Мы вас очень любим! – в ответ пожелал он.

Слова благодарности от Ларисы Стрючковой прозвучали также в адрес других норильчан, благодаря которым вышло это издание. Среди них – сотрудники архивов, библиотек, краеведы, историки, представители коренных народов Севера, фотографы, промышленные специалисты. Отдельное спасибо за терпение и поддержку Лариса сказала и своему мужу, краеведу и публицисту Станиславу Стрючкову.

- Выпуск любой книги - это праздник, а издание такого научного труда - особенно. Когда я писала «Топонимику Таймыра», я ссылалась на языки пяти этносов, и моя книга была рассчитана на учащихся. Лариса расшифровывает топонимы как лингвист, а я этого не делала. Её книга раскрывает территорию по-новому. Лариса очень глубоко копнула, - поделилась своим впечатлением кандидат педагогических наук, автор книги «Топонимика Таймыра», Анна Барболина.

P.S. Книгу можно приобрести через сайт norkniga.ru, а начиная с сентября, её можно будет купить в книжной лавке в торговом центре «Енисей».