МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Публичной библиотеке Норильска подвели итоги общегородской профориентационной игры «Маршрут успеха»

В Публичной библиотеке Норильска подвели итоги общегородской профориентационной игры «Маршрут успеха»

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В Публичной библиотеке Норильска подвели итоги общегородской профориентационной игры «Маршрут успеха»

Финальный этап игры прошёл в виде самопрезентации: капитанам десяти команд предстояло попробовать себя в роли соискателей на востребованную в городе должность.

В Публичной библиотеке Норильска подвели итоги общегородской профориентационной игры «Маршрут успеха»В Публичной библиотеке Норильска подвели итоги общегородской профориентационной игры «Маршрут успеха»В Публичной библиотеке Норильска подвели итоги общегородской профориентационной игры «Маршрут успеха»

Ребята подошли к заданию оригинально, свои резюме они представляли в самой разной форме — читали стихи, показывали небольшие сценки. Один из участников «замахнулся» на должность директора Заполярного филиала «Норникеля». А самыми популярными оказались профессии маркшейдера и горного инженера.

По результатам всех конкурсных испытаний третье место заняла команда «Ф.Е.Н.И.К.С» из школы № 6, на втором — «39–я параллель» из школы № 39, и на первом месте — команда «Профессионалы будущего» из школы № 42.

18 февраля в 12:18 280
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