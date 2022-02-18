В Публичной библиотеке Норильска подвели итоги общегородской профориентационной игры «Маршрут успеха»
В Публичной библиотеке Норильска подвели итоги общегородской профориентационной игры «Маршрут успеха»
Финальный этап игры прошёл в виде самопрезентации: капитанам десяти команд предстояло попробовать себя в роли соискателей на востребованную в городе должность.
Ребята подошли к заданию оригинально, свои резюме они представляли в самой разной форме — читали стихи, показывали небольшие сценки. Один из участников «замахнулся» на должность директора Заполярного филиала «Норникеля». А самыми популярными оказались профессии маркшейдера и горного инженера.
По результатам всех конкурсных испытаний третье место заняла команда «Ф.Е.Н.И.К.С» из школы № 6, на втором — «39–я параллель» из школы № 39, и на первом месте — команда «Профессионалы будущего» из школы № 42.