В Публичной библиотеке состоялось открытие кинофестиваля «Путешествие по России»

Фестиваль знакомит зрителей с культурой и обычаями регионов России, включает кинопоказы научно-популярных и документальных фильмов о заповедниках и национальных парках России, творческие встречи и выставки, а также лекции.

Фестиваль в Норильске начался с показа фильма режиссёра Ольги Стефановой «Остров Буромского», ставшего лауреатом Национальной премии «Лавр» в 2020 году в номинации «Лучший научно-популярный и просветительский фильм».

После фильма в тематической фотозоне библиотеки гости фестиваля смогли пообщаться с мохнатыми четвероногими друзьями полярников — ездовыми собаками.

Освоение человеком Арктических территорий могло не состояться, не будь у полярников ездовых собак — верных спутников и надежных помощников народов Севера, путешественников и исследователей. А норильчане, несомненно, получили удовольствие от общения с представителями самоедской лайки, отличающейся дружелюбием и общительностью.

В Норильске проект «Путешествие по России» реализуется благодаря совместным усилиям сотрудников кинокомплекса «Родина» и «Централизованной библиотечной системы». В течение недели горожане смогут увидеть уникальные картины российских кинорежиссёров, посвящённые жизни и исследовательской работе в Арктике и Антарктике. Мероприятия фестиваля пройдут в нескольких локациях. После открытия на Ленинском проспекте, 20А, будут задействованы и другие библиотеки города, где зрители также смогут увидеть фильмы фестивальной программы.

Сама программа фестиваля собрана из нескольких картин. Каждая – это плод творческих и психологических усилий. Жить в экстремальных условиях Арктики — непросто, вести съемочный процесс – особенно. Поэтому показ открылся фильмом о полярниках, погибших и похороненных в Антарктиде. Это картина о цене, которую приходится платить людям за возможность заглянуть за горизонт и расширить границы познания, отметила директор кинокомплекса «Родина» Анастасия Батова.