В районах Крайнего Севера продолжается выдача сертификатов на переселение

На реализацию программы переселения предусмотрено более 1 млрд рублей. Средства выделены из краевого бюджета, а также компанией «Норникель». Получив сертификат, северяне могут переехать в любой регион страны. Держатель вправе самостоятельно реализовать сертификат на рынке жилья, добавив при этом собственные средства.

«Мы выбрали для переселения Сосновоборск, нам его рекомендовали знакомые. К северному климату мы были привычные, он нам не мешал, а вот полярную ночь тяжело стали переносить. Нам очень нравится уютный, чистый, приветливый Сосновоборск, здесь наших земляков много», - поделился Рудольф Гонштейн, житель Дудинки.

До 1 августа будут сформированы списки для вручения сертификатов на приобретение жилья в 2023 году. Право на получение выплаты имеют граждане со стажем работы в районах Крайнего Севера не менее 15 лет, а также не имеющие жилья за пределами Заполярья. С полным перечнем документов для получения государственного жилищного сертификата можно ознакомиться в управлении жилищной политики администрации муниципалитета.