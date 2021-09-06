В районе станции «Голиково» и городского кладбища прошёл внеочередной субботник

130 человек при помощи четырёх самосвалов, двух погрузчиков и одного автокрана, предоставленных «Автохозяйством», за несколько часов вывезли с территории около 300 кубометров мусора.

«Здесь находится свалка, которой давно никто не занимался. Её здесь быть не должно. Это святое место для всех норильчан. На этом кладбище похоронены предки горожан. Натыкаться на свалку, выходя из ритуального зала, просто недопустимо, поэтому я обратился к своим коллегам из администрации, к федеральной пожарной части, и сегодня мы видим на субботнике представителей разных структур. Отрадно, что к нему присоединились и сотрудники МЧС, прибывшие в наш город на учения», - отметил глава Норильска Дмитрий Карасев.

Помощь в уборке оказали и более 50 человек личного состава, подчиняющегося заместителю начальника главного управления МЧС России по Красноярскому краю полковнику Олегу Матыленко.

«Мы прибыли сюда ещё неделю назад в связи с подготовкой и проведением арктических учений. Мы хотим показать, что лишь совместными силами мы сможем позаботиться о нашем регионе, о нашей Арктике», - сказал Олег Матыленко.

Дмитрий Карасев поблагодарил собравшихся и заверил, что это не последний внеплановый субботник в городе. Он также добавил, что хозяйствующие субъекты, расположенные на данном участке, в частности гаражные кооперативы, не должны захламлять природу. Мусор необходимо вывозить на специализированные полигоны. И администрация города всегда может оказать в этом содействие.