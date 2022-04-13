В рамках акции «Дети России – 2022» норильские полицейские и общественники провели круглый стол с будущими юристами

С будущими юристами пообщались старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков Норильского ОМВД Олеся Галечян, фельдшер-нарколог психоневрологического диспансера № 5 Наталья Журавская, специалист социально-образовательного центра Инна Ворона и представители Общественного совета при ОМВД Дмитрий Губарев и Владимир Кудрицкий.

Со старшеклассниками гости обсудили проблему распространения наркомании в молодёжной среде. От специалистов ребята узнали о том, какое влияние оказывает употребление наркотических веществ, алкоголя и табака на организм человека. Особое внимание в беседе уделили ответственности, предусмотренной законодательством за незаконный оборот наркотических средств и их аналогов. Представители Общественного совета сделали акцент на том, как влияет наличие судимости на дальнейшую судьбу человека. Они обратили внимание, что в погоне за лёгким заработком, который обещают в в интернете, многие не задумываются о последствиях, в результате чего губят свою молодость. Майор полиции Олеся Галечян привела реальные примеры из полицейской практики, когда молодые люди по собственной глупости впервые преступали закон и, оказавшись на скамье подсудимых, получали большие сроки лишения свободы за распространение запрещённых веществ.

В завершение встречи гости обговорили со школьниками возможности для ведения здорового образа жизни в условиях Севера. Ребята же осознали, как важно проводить свой досуг продуктивно, чтобы в дальнейшем покорять вершины, расти профессионально и всесторонне развиваться.

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