В рамках акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!» норильские полицейские передали в музей школы № 41 ценнейшую находку

История этой находки весьма любопытна. Несколько лет назад во время обыска квартиры злоумышленников оперативники Норильского ОМВД изъяли орден Красной Звезды № 417914. По номеру полицейские установили, что орден принадлежит Сергею Александровичу Николаеву, 1924 года рождения, уроженцу Нурлатского района Татарской АССР. Сам Сергей Александрович погиб, не дожив до своего 20-летия,16 октября 1944 года в боях за литовский город Вилкавишкис.

В течение нескольких лет норильские правоохранители вели переписку с различными ведомствами: направляли запросы в центральный архив Министерства обороны РФ, в военный комиссариат Республики Татарстан, откуда был призван боец, связывались с государственным архивом Татарстана, ЗАГСом Нурлатского муниципального района и другими структурами. Так удалось выяснить, что Сергей Александрович Николаев проходил службу в 77-м гвардейском стрелковом полку 26-й гвардейской стрелковой дивизии. В списках личного состава части значилось, что в случае гибели должна быть уведомлена его мать Мария Трофимовна, проживавшая в деревне Луковск (в других источниках Лукавская). Но, к сожалению, достоверно установить ныне здравствующих наследников Сергея Александровича не удалось. Поэтому врио начальника Норильского ОМВД Виталий Цауня в торжественной обстановке передал орден на хранение в экспозицию исторического музея «Взгляд в прошлое» норильской школы № 41, в котором на сегодняшний день собрано уже порядка тысячи подлинных предметов времён Великой Отечественной войны.

Виталий Викторович призвал ребят подключиться к поискам потомков героя и передал все оригиналы переписки, которую отдел МВД по Норильску осуществлял в течение нескольких лет. Ребята и руководители музея в свою очередь отметили, что дар правоохранителей — не только значимый экспонат, но и возможность проведения исследовательской работы, которая в случае успешного результата может помочь потомкам героя сохранить память о нём.