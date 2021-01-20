В рамках акции «Ёлка желаний» представители фракции «Единая Россия» исполняли детские желания

Норильское местное отделение партии «Единая Россия» также присоединились к благотворительной акции и исполнили желания детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Одной из них стала Олеся Муранова - 12-летняя девочка из малообеспеченной семьи. Её заветным желанием было – мобильный телефон. Дмитрий Карасёв, руководитель фракции «Единая Россия» Норильского городского Совета депутатов, исполнил в желание девочки в святой праздник Крещения.

«Мне очень приятно, что этот подарок позволил сделать Олесю пусть немного, но счастливее. Важно, чтобы наши дети верили только в лучшее, были счастливы и здоровы!» - отметил Дмитрий Карасёв.

Поддержл акцию и Молодёжный центр Норильска. Гульнара Эльмурзаева, директор центра, секретарь первичного отделения партии № 625, стала новогодней феей для 12-летней девочки с ограниченными возможностями здоровья Кристины Абракшиной. В подарок она получила набор книг зарубежных детских писателей.

Только за 2021 год по всей России в рамках акции уже более 10 тысяч детей получили заветные подарки.