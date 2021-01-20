МАУ ИЦ «Норильские новости»

В рамках акции «Ёлка желаний» представители фракции «Единая Россия» исполняли детские желания

В рамках акции «Ёлка желаний» представители фракции «Единая Россия» исполняли детские желания

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В рамках акции «Ёлка желаний» представители фракции «Единая Россия» исполняли детские желания

В России благотворительная акция проводится с 2018 года.

В рамках акции «Ёлка желаний» представители фракции «Единая Россия» исполняли детские желанияВ рамках акции «Ёлка желаний» представители фракции «Единая Россия» исполняли детские желанияВ рамках акции «Ёлка желаний» представители фракции «Единая Россия» исполняли детские желанияВ рамках акции «Ёлка желаний» представители фракции «Единая Россия» исполняли детские желания

Норильское местное отделение партии «Единая Россия» также присоединились к благотворительной акции и исполнили желания детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Одной из них стала Олеся Муранова - 12-летняя девочка из малообеспеченной семьи. Её заветным желанием было – мобильный телефон. Дмитрий Карасёв, руководитель фракции «Единая Россия» Норильского городского Совета депутатов, исполнил в желание девочки в святой праздник Крещения.

«Мне очень приятно, что этот подарок позволил сделать Олесю пусть немного, но счастливее. Важно, чтобы наши дети верили только в лучшее, были счастливы и здоровы!» - отметил Дмитрий Карасёв.

Поддержл акцию и Молодёжный центр Норильска. Гульнара Эльмурзаева, директор центра, секретарь первичного отделения партии № 625, стала новогодней феей для 12-летней девочки с ограниченными возможностями здоровья Кристины Абракшиной. В подарок она получила набор книг зарубежных детских писателей.

Только за 2021 год по всей России в рамках акции уже более 10 тысяч детей получили заветные подарки.

20 января в 13:08 300
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