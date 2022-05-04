В рамках акции «Помню! Горжусь! Служу России» норильские полицейские организовали экскурсии в музей ОВД для школьников

На примере музейных экспонатов майор полиции рассказал первоклассникам Серёже и Даше об истории Норильского отдела МВД — от истоков до наших дней. Михаил Александрович показал ребятам исторические документы, фотографии, элементы обмундирования и многое другое, поведал о раритетной технике и о сменивших эти приборы технических новинках, которыми пользуются современные стражи правопорядка. Майор полиции поделился с юными слушателями некоторыми деталями служебных командировок норильских правоохранителей в горячие точки, рассказал о руководителях разных лет, о легендах, передаваемых из поколения милиции в поколение полицейских, вспомнил и о трагических моментах службы.

Во время одной из экскурсий Михаил Незнанов обратил внимание школьников на стенд памяти и рассказал им о мужественных поступках норильских стражей порядка. Так, дети узнали о судьбе Василия Михайличенко, который погиб при задержании вооружённого преступника в 1971 году, и в честь которого названа одна из городских улиц. А ведь, помимо него, в Норильске при исполнении служебных обязанностей в разное время погибли Владимир Гонов, Игорь Григорьев, Константин Ощепков, Алексей Волков, Валерий Мунтян, Георгий Темиров. Память о коллегах действующие полицейские бережно хранят и передают дальше.

Рассказали ребятам и о подвигах героев Великой Отечественной войны, о патриотизме, преданности народу и служебному долгу. А в завершение встречи стражи порядка подарили маленьким гостям сладкие презенты и празднично оформленные броши с георгиевскими лентами, которые в память о тех, кто сражался за Победу можно прикрепить на одежду.

Приёмом гости остались очень довольны, они оставили в музейной книге отзывов тёплые строки: «Выражаю искреннюю благодарность за организованную экскурсию. Сотрудники интересно рассказывали и показывали экспонаты, разрешили потрогать. Установили индивидуальную коммуникацию с каждым ребёнком, затронули вопросы личной безопасности, дети услышали об этом непосредственно из уст работников полиции, что повышает авторитет и важность полученной информации. Большое спасибо!», — написала мама Даши.