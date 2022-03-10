В рамках «Декады дорожной безопасности» в Норильске прошла акция «Сверкаем вместе!»

Сотрудники Госавтоинспекции и активисты отряда юных инспекторов движения «Пешехондрия» из школы № 3 разместили на информационных стендах многоквартирных домов, находящихся по соседству с учебным учреждением, объявления с информацией о необходимости использования световозращателей на верхней одежде и аксессуарах. Теперь каждый желающий сможет открепить кусочек световозвращающей термоленты, прикреплённой к листовке.

Активисты уверены, что эти объявления помогут большому числу пешеходов обезопасить себя и близких, обозначив своё присутствие на дороге яркими световозвращателями.