МАУ ИЦ «Норильские новости»

В рамках «Декады дорожной безопасности» в Норильске прошла акция «Сверкаем вместе!»

В рамках «Декады дорожной безопасности» в Норильске прошла акция «Сверкаем вместе!»

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В рамках «Декады дорожной безопасности» в Норильске прошла акция «Сверкаем вместе!»

Акция направлена на популяризацию световозвращающих элементов, которые помогают пешеходам быть заметными в тёмное время суток или в условиях плохой видимости.

В рамках «Декады дорожной безопасности» в Норильске прошла акция «Сверкаем вместе!»В рамках «Декады дорожной безопасности» в Норильске прошла акция «Сверкаем вместе!»В рамках «Декады дорожной безопасности» в Норильске прошла акция «Сверкаем вместе!»

Сотрудники Госавтоинспекции и активисты отряда юных инспекторов движения «Пешехондрия» из школы № 3 разместили на информационных стендах многоквартирных домов, находящихся по соседству с учебным учреждением, объявления с информацией о необходимости использования световозращателей на верхней одежде и аксессуарах. Теперь каждый желающий сможет открепить кусочек световозвращающей термоленты, прикреплённой к листовке.

Активисты уверены, что эти объявления помогут большому числу пешеходов обезопасить себя и близких, обозначив своё присутствие на дороге яркими световозвращателями.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
10 марта в 15:25 150
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