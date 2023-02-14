В рамках КЭФ впервые участники познакомятся с разными кухнями Красноярского края

Интеллектуальным партнёром площадки выступит Институт гастрономии СФУ. Представители широкой профессиональной и научной общественности в рамках открытого диалога «Локальная кухня и гастрономическое наследие коренных малочисленных народов Сибири» рассмотрят вопросы сохранения и применения северной и сибирской национальной кухни в современных ресторанах, тренды локальных и сезонных продуктов, а также перспективы сибирского гастрономического туризма.

На круглом столе «Профориентация. Борьба за таланты. Власть и предприниматели» эксперты обсудят роль сибирской школы гастрономии в креативной экономике региона, подготовку кадров для ресторанной индустрии Ангаро-Енисейского макрорегиона (Красноярский край, Республика Тыва, Республика Хакасия и Иркутская область), а также разберут успешные сибирские гастрономические стартапы.

В продолжение темы круглого стола состоится открытый диалог «Гастропредпринимательство и креативные индустрии». Эксперты оценят эффективность подготовки будущих предпринимателей и механизмы повышения качества бизнеса на примере Красноярского края.

В рамках диалога с экспертом «Гастрономия России – куда стремимся» пройдёт дискуссия о перспективах развития российской индустрии гостеприимства в ближайшие годы – точки роста, образование, кадры.

Итоговое мероприятие деловой гастрономической программы форума – стратегическая сессия «Проектирование образа международной гастрономической точки притяжения в регионе».

По итогу всех дискуссий будет разработана единая концепция развития ресторанной индустрии Красноярского края.

В течение трёх дней для гостей форума будет открыта гастрономическая локация – пять стилизованных гастрономических площадок, представляющих локальную кухню сибирских регионов – Красноярский край, Таймыр, Эвенкия, Республика Хакасия и Республика Тыва. За каждой этнической локацией будут закреплены Институт гастрономии СФУ и ресторанные группы под руководством ведущих шеф-поваров.