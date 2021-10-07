В рамках месячника гражданской обороны в стране состоится масштабная тренировка

В октябре в образовательных и дошкольных учреждениях проведут тематические уроки. Занятия по ОБЖ пройдут с привлечением сотрудников аварийно-спасательных, поисково-спасательных формирований и пожарно-спасательных частей. Ребятам не только расскажут об основах гражданской обороны, но и организуют выставки со специальной техникой и оборудованием. Также им раздадут памятки и буклеты, в которых будут описаны основные алгоритмы действий при чрезвычайных ситуациях.

Особое внимание будет уделено плановой подготовке, переподготовке и обучению руководителей органов местного самоуправления по вопросам организации защиты жизни и здоровья населения.

Также для граждан всех возрастов пройдут тренировки по оповещению и эвакуации на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Населению напомнят порядок действий при подаче сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».

Предусмотрены и онлайн-мероприятия. На интернет-площадках МЧС России будут организованы викторины, конкурсы и тесты.