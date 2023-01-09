МАУ ИЦ «Норильские новости»

Председатель Общественного совета при краевой полиции Валерий Васильев посетил отремонтированные полицейские пункты

Председатель Общественного совета при краевой полиции Валерий Васильев посетил отремонтированные полицейские пункты

Главная / Новости / Общество

Председатель Общественного совета при краевой полиции Валерий Васильев посетил отремонтированные полицейские пункты

Сопровождал его заместитель начальника Норильского ОМВД Андрей Щербаков.

Председатель Общественного совета при краевой полиции Валерий Васильев посетил отремонтированные полицейские пункты

Во время визита Валерий Васильев и Андрей Щербаков отметили, что во всех пунктах для сотрудников созданы комфортные условия работы, у каждого участкового уполномоченного полиции обустроено рабочее место.

«Проведённый качественный ремонт служебных помещений и оснащение их современными средствами связи свидетельствует о высоком уровне взаимодействия отдела внутренних дел и органа местного самоуправления по созданию комфортных условий для труда сотрудников службы участковых уполномоченных полиции, работающих с населением», - подчеркнул председатель Общественного совета при краевой полиции.

В рамках программы в ближайшие несколько лет планируется отремонтировать все участковые пункты полиции. Это придаст деятельности полиции современное звучание и будет способствовать повышению имиджа такого значимого государственного органа.

Фото пресс–службы администрации Норильска
9 января в 14:44 2470
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также