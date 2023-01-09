Председатель Общественного совета при краевой полиции Валерий Васильев посетил отремонтированные полицейские пункты

Во время визита Валерий Васильев и Андрей Щербаков отметили, что во всех пунктах для сотрудников созданы комфортные условия работы, у каждого участкового уполномоченного полиции обустроено рабочее место.

«Проведённый качественный ремонт служебных помещений и оснащение их современными средствами связи свидетельствует о высоком уровне взаимодействия отдела внутренних дел и органа местного самоуправления по созданию комфортных условий для труда сотрудников службы участковых уполномоченных полиции, работающих с населением», - подчеркнул председатель Общественного совета при краевой полиции.

В рамках программы в ближайшие несколько лет планируется отремонтировать все участковые пункты полиции. Это придаст деятельности полиции современное звучание и будет способствовать повышению имиджа такого значимого государственного органа.