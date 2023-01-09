Председатель Общественного совета при краевой полиции Валерий Васильев посетил отремонтированные полицейские пункты
Председатель Общественного совета при краевой полиции Валерий Васильев посетил отремонтированные полицейские пункты
Сопровождал его заместитель начальника Норильского ОМВД Андрей Щербаков.
Во время визита Валерий Васильев и Андрей Щербаков отметили, что во всех пунктах для сотрудников созданы комфортные условия работы, у каждого участкового уполномоченного полиции обустроено рабочее место.
«Проведённый качественный ремонт служебных помещений и оснащение их современными средствами связи свидетельствует о высоком уровне взаимодействия отдела внутренних дел и органа местного самоуправления по созданию комфортных условий для труда сотрудников службы участковых уполномоченных полиции, работающих с населением», - подчеркнул председатель Общественного совета при краевой полиции.
В рамках программы в ближайшие несколько лет планируется отремонтировать все участковые пункты полиции. Это придаст деятельности полиции современное звучание и будет способствовать повышению имиджа такого значимого государственного органа.