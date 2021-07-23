В рамках рабочей поездки министр промышленности, энергетики и ЖКХ края встретился с главой Норильска

- Оба направления — довольно интересные и затратные как финансово, так и технически. Администрация города уже проводит работы по проектированию нескольких коллекторов. Подрядчики также определены. По некоторым объектам проектную документацию планируется получить уже к концу года, а по остальным — в I квартале 2022 года. И в следующем году, после поступления от Федерации средств на выполнение строительно-монтажных работ по этим проектам, мы приступим к капитальному ремонту сетей, — рассказал градоначальник.

Также Дмитрий Карасев поблагодарил министерство и лично Евгения Афанасьева за регулярные рабочие визиты, благодаря которым складывается более конструктивный диалог. А также за помощь и содействие как в выборе подрядчиков, так и в других рекомендациях.

- Мы обсудили вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры и реализации комплексных мер. Хочется отметить очень качественный и профессиональный подход администрации города и компании «Норникель» к решению поставленных задач. Уверен, что озвученные сегодня решения позволят в максимально сжатые сроки реализовать весь комплекс мер, — отметил Евгений Афанасьев.

В рамках комплексного плана до 2024 года в городе предстоит выполнить ремонт коллекторного хозяйства — 12,5 км коммуникаций. На данное мероприятие предусмотрено порядка 1,6 млрд рублей. А также планируется провести термостабилизию грунтов под 10 многоквартирными домами. На сегодняшний день проводятся проектные работы. В планах на следующий год — провести работы на пяти домах. На это потребуется более 648 млн рублей.

Как сообщил Дмитрий Карасев, недавно при содействии министерства в Норильск приехали научные сообщества Красноярского края. Мнение экспертов необходимо, так как термостабилизация грунтов — новое для города мероприятие.