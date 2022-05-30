В рамках рабочей поездки в Красноярск глава Норильска встретился со студентами Инженерно-строительного института СФУ

«Сегодня мы создаём историю города, находимся на пороге большой трансформации. Подобной в России ещё не было. Это пилотный проект по развитию арктической территории — города Норильска. В декабре 2021 года правительство РФ утвердило комплексный план социально-экономического развития города до 2035 года, который предполагает инвестирование — порядка 120 млрд рублей», — отметил Дмитрий Карасев.

Градоначальник подробно рассказал о комплексном плане развития Норильска, сделав акцент на таких направлениях, как строительство и демонтаж аварийного и ветхого жилья, комплексное развитие территорий, социальная инфраструктура. Реновация требует вовлечения большого количества специалистов, и, учитывая масштабы комплексного плана, потребность в кадрах будет сохраняться. Поэтому администрация города уделяет особое внимание привлечению специалистов строительной отрасли. При устройстве на работу в Норильске приглашённому работнику и членам его семьи оплачивают расходы на переезд, предоставляют недельный оплачиваемый отпуск для обустройства на новом месте, а далее — ежегодный северный отпуск, оплату дороги к месту отдыха и обратно работнику и членам его семьи раз в два года. Желающие смогут получить путёвки на санаторно-курортное лечение.

Начальник управления по персоналу администрации города Норильска Владислава Севастьянова отметила, что участие в таком проекте, как комплексный план социально-экономического развития Норильска, является успешным стартом карьеры для строителей.

Студенты заинтересовались перспективой работы в Норильске и расспросили Дмитрия Карасева об особенностях жизни города.

Глава города, в свою очередь, пригласил будущих выпускников Инженерно-строительного института на работу в Норильск, выразив уверенность в том, что хорошая команда поможет максимально эффективно реализовать меры по развитию города.

С перечнем вакансий в строительной отрасли можно ознакомиться на официальном сайте города.