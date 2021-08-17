В рамках Всероссийской переписи населения будет создан волонтёрский корпус

Как известно, Перепись населения - 2021 впервые в истории будет проводиться и в онлайн-формате. Впервые для проведения акции привлекут волонтёров.

Регистрация участников открылась 1 августа и продлится до 15 сентября. В Красноярском крае планируется привлечь 480 волонтёров, которые помогут гражданам принять участие в переписи.

«Волонтёры расскажут о том, что такое перепись, ответят на возникающие вопросы, подскажут, как самостоятельно заполнить переписные листы. Также они могут принять участие непосредственно в сборе данных в качестве переписчиков и инструкторов. В октябре с ними будет проведена учёба», - пояснила заместитель руководителя Красноярскстата Альбина Руднева.