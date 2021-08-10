В разгар подготовки к новому учебному году норильчанам напоминают о правилах безопасного шопинга

Самое главное - приобретать товары следует только на крупных торговых площадках и у проверенных продавцов. Также при выборе стоит обращать внимание на то, подключена ли у них услуга «лёгкий возврат». С нею покупатель может вернуть товар в почтовом отделении по трек-номеру - без паспорта и чека, бесплатно.

Если вы впервые делаете заказ у частного лица, старайтесь избегать предоплаты. Это убережёт вас от мошенников. При оплате лучше выбрать услугу «наложенный платёж» с описью вложения - это позволит вам оплатить покупку при получении и сверить содержимое с тем, что было заявлено продавцом. Также предпочтение стоит отдать тем магазинам, где возможно отслеживание заказа. Особенно это касается зарубежных магазинов. Как правило, данная услуга обозначена как registered mail.

При заказе внимательно проверяйте личные данные: ФИО, адрес и индекс. Соответствующий вашему адресу индекс можно уточнить на официальном сайте или в мобильном приложении «Почты России».