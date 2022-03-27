В разумных пределах

Д ождётся ли берег турецкий?

Ни один форс–мажор не заставит норильчан отказываться от отпуска, говорят в местных турагентствах. Многие горожане любят заграничные поездки и в случае закрытия одних стран готовы ехать в другие, доступные сегодня.

Например, в пандемийный год, когда многие государства также не готовы были принимать туристов, норильчане открыли для себя ЮАР, многие летали в Доминикану, которая ограничений не вводила. Теперь основной интерес будет прикован к Юго–Восточной Азии, считают специалисты.

– Когда были открыты бронирования, горожане активно брали дальние направления — Карибы, Мексика. Сегодня если выбранная ранее для отдыха страна закрыла для нас въезд, люди от поездок не отказываются, они рассматривают новое направление — Вьетнам, Камбоджа и другие государства. Мы перебронируем туры по той же стоимости. Пока ни один турист не отказался, — рассказывает менеджер одного из турагентств Виталия Дементьева.

Вообще, у туриста есть два варианта действий — поменять направление или получить деньги обратно. Но, как показала практика 2020–2021 годов, возврат денег происходит не сразу, а в течение года–двух после покупки тура, так что воспользоваться ими здесь и сейчас на иные цели не получится, а отдыхать–то хочется.

– Мы сталкивались с отказами от туров во время пандемии. Люди опасались за своё здоровье в поездке, плюс страны закрывались. Быстрого возврата средств не было — государство разрешило туроператорам производить его постепенно, чтобы не разорить отрасль. Поэтому сегодня люди предпочитают просто выбирать другой тур. Только 10% наших клиентов решили вернуть средства, массового оттока нет, — делится директор одного из турагентств Иван Крутько.

Туррынок сегодня можно охарактеризовать как пребывающий в ожидании. Продажи, конечно, идут, но никто не берётся предсказать, будут ли закрыты ещё какие–то страны, это удерживает некоторых туристов от поездок. А кто–то просто ждёт снятия уже существующих запретов. Норильчане традиционно любят отдыхать в Турции, и те, кто позаботился об отдыхе заранее (а таких большинство), сейчас ждут новостей.

– Как все мы знаем, в конце февраля большинство западных стран закрыли воздушное пространство для российских самолётов, — рассказывают специалисты. — Поэтому все туры с авиаперелётами через Европу в Доминикану, Мексику, на Кубу были отменены. Из–за арестов, накладываемых Западом на

самолёты, находящиеся в лизинге у российских авиакомпаний, многие туроператоры лишились возможности отправлять туристов более дешёвыми чартерными рейсами. У крупнейшего агентства «Анекс Тур», например, сейчас вообще нет туров за границу, так как все самолёты их партнёра — авиакомпании «Азур Эйр» — были взяты в лизинг.

Но некоторые российские компании, имеющие воздушные судна в собственности, продолжили вылеты по открытым странам. Находящиеся под иностранной юрисдикцией авиакомпании flyDubai, Emirates, EgyptAir, Turkish Airlines тоже продолжают перевозки в штатном режиме. На данный момент есть туры на регулярных авиарейсах с вылетом из Москвы в следующие государства: ОАЭ, Турция, Индия, Шри–Ланка, Египет, Мальдивы, Индонезия, Таиланд. Но надо понимать, что стоимость туров выросла вслед за курсом доллара и из–за отсутствия чартерных рейсов, билеты на которые обычно обходятся дешевле.

Бесценный отпуск

Тем, кто уже выкупил туры полностью, рост цен не так страшен. А вот тем, кто внёс половину платежа — их немного, но такие всё же есть — придётся доплачивать большую сумму, чем они рассчитывали, в среднем на 30%.

– На цену, безусловно, влияет целый ряд причин: рост курса доллара, отсутствие дешёвых авиабилетов, — отмечает Иван Крутько. — В результате мы видим рост примерно на 30%. Например, поехать в начале мая вдвоём на две недели в хороший турецкий пятизвёздочный отель раньше можно было за 120 000 рублей. Сегодня — за 160 000 — 170 000 рублей. Конечно, цены меняются чуть ли не ежедневно. Но пока ажиотаж подстёгивает туристов.

На выбор места отдыха влияет ещё один фактор — располагает ли турист наличной валютой или возможностью снять средства с валютного счёта в долларах или евро. Это возможно, если вы открыли такой счёт до 8 марта. Но таких путешественников обычно немного, говорят в турагентствах.

Как правило, люди меняют рубли на валюту целенаправленно — ближе к поездке. Если в вашем распоряжении только рубли, то вам придётся выбирать из тех стран, в которых принимается оплата картой «Мир».

– Но тут есть нюанс: норильчане часто выбирают туры с питанием по системе «всё включено». Поэтому наличная валюта может потребоваться только при оплате экскурсий и покупке сувениров, а это, как правило, небольшие суммы. А по такой системе работают отели почти на всех самых популярных курортах — Турция, Египет, Доминикана, Куба, так что, думаю, спрос на них вырастет, — считает Иван Крутько. — Таиланд тоже был массовым направлением, но там все отели предлагают только завтрак, потому что еда на улице и в кафе достаточно разнообразная и недорогая. Там наличные понадобятся. К тому же в Таиланд пока нет прямых чартерных рейсов, есть только регулярные, со стыковками.

Он добавляет, что туррынок, оказывающийся второй год в подвешенном состоянии, ожидает помощи от государства. Ведь по закону туроператоры, отвечая за своих туристов, за свой счёт решают вопросы их размещения, если люди не могут вылететь из страны.

– Ситуации бывают разные, но вывозят всех, — успокаивает директор турагентства. — В 2020 году у нас группа молодых ребят на пять дней дольше отдыхала в Паттайе. Потом их вывезли, и всё это — за счёт туроператора. На днях одна семья купила тур в Египет на две недели, но к моменту подписания президентом постановления о возврате туристов они отдохнули только неделю. Их вывезли домой, в Россию, денежные средства за оставшуюся неделю отдыха вернут. У другой семьи, которая тоже отдыхала в Египте, тур заканчивался 14 марта, но обратных рейсов не было. Поэтому их переселили в другой отель того же уровня и только 19 марта отправили домой, тоже за счёт туроператора. Могу сказать одно: организованные поездки безопаснее. Если вы поедете «дикарём» и застрянете в другой стране, выбираться тоже придётся своими силами. В этом году, кстати, мы наблюдаем приток горожан, прежде выбиравших самостоятельный отдых.

Он также рекомендует обращаться в турагентства заранее, чтобы было время на подбор места отдыха и перелёта, а покупку лучше совершать за 10–14 дней до начала тура.