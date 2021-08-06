В регион поступила крупная партия вакцины «Спутник V»

По темпам вакцинации наш регион занимает девятое место в России, а Таймыр лидирует среди других районов Красноярского края.

Поставить прививку в Норильске можно в семи действующих прививочных пунктах.

В поликлиниках Центрального района:

- ул. Талнахская, 76, телефоны: 8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22;

- Солнечный пр., 7а, телефоны: 8-908-033-72-54, 46-57-44.

В мобильных пунктах:

- СРК «Арена», второй этаж, в субботу и воскресенье — с 12.00 до 18.00, в понедельник — с 13.00 до 19.00;

- Многофункциональный центр, со вторника по пятницу — с 13.00 до 19.00.

В Талнахе:

ул. Маслова, 5, 7, телефоны: 400-600, 37-50-77.

В Кайеркане:

ул. Надеждинская, 11, телефоны: 31-50-77, 36-07-84.