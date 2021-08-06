В регион поступила крупная партия вакцины «Спутник V»
В регион поступила крупная партия вакцины «Спутник V»
Более 50 тысяч доз уже сегодня будут распределены по прививочным пунктам Красноярского края.
По темпам вакцинации наш регион занимает девятое место в России, а Таймыр лидирует среди других районов Красноярского края.
Поставить прививку в Норильске можно в семи действующих прививочных пунктах.
В поликлиниках Центрального района:
- ул. Талнахская, 76, телефоны: 8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22;
- Солнечный пр., 7а, телефоны: 8-908-033-72-54, 46-57-44.
В мобильных пунктах:
- СРК «Арена», второй этаж, в субботу и воскресенье — с 12.00 до 18.00, в понедельник — с 13.00 до 19.00;
- Многофункциональный центр, со вторника по пятницу — с 13.00 до 19.00.
В Талнахе:
ул. Маслова, 5, 7, телефоны: 400-600, 37-50-77.
В Кайеркане:
ул. Надеждинская, 11, телефоны: 31-50-77, 36-07-84.