МАУ ИЦ «Норильские новости»

В регион поступила первая партия вакцины «Спутник М»

В регион поступила первая партия вакцины «Спутник М»

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В регион поступила первая партия вакцины «Спутник М»

В регион поступила первая партия вакцины «Спутник М»

По прививочным пунктам Красноярья будут распределены 1920 доз препарата. Вакцинацию подростков в Норильске планируется начать уже в феврале.

Препарат «Спутник М», или «Гам-Ковид-Вак-М», был разработан исследовательским центром им. Н. Ф. Гамалеи для вакцинации подростков в возрасте 12–17 лет. Прививка ставится в два этапа с интервалом в три недели, как и взрослым.

Вакцинация будет проходить на добровольной основе. В случае согласия родителям необходимо будет подписать соответствующий документ.

Фото Ирина Яринская
25 января в 18:18 370
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