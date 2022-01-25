В регион поступила первая партия вакцины «Спутник М»

По прививочным пунктам Красноярья будут распределены 1920 доз препарата. Вакцинацию подростков в Норильске планируется начать уже в феврале.

Препарат «Спутник М», или «Гам-Ковид-Вак-М», был разработан исследовательским центром им. Н. Ф. Гамалеи для вакцинации подростков в возрасте 12–17 лет. Прививка ставится в два этапа с интервалом в три недели, как и взрослым.

Вакцинация будет проходить на добровольной основе. В случае согласия родителям необходимо будет подписать соответствующий документ.