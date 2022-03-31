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В региональную программу «Содействие занятости населения» будут внесены изменения

В региональную программу «Содействие занятости населения» будут внесены изменения

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В региональную программу «Содействие занятости населения» будут внесены изменения

Корректировка связана с выделением краю из федерального резервного фонда 715,6 млн рублей.

В региональную программу «Содействие занятости населения» будут внесены изменения

Средства предназначены для реализации дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.

«Служба занятости переходит в проактивный режим. С учётом санкционного воздействия поставлена задача сохранить трудовые коллективы предприятий. Государство предоставит субсидии компаниям, которым в новых условиях требуется время на пересмотр производственных и логистических процессов. Будут профинансированы затраты работодателей на организацию временной занятости сотрудников и переобучение кадров. Средства также будут направлены на проведение оплачиваемых общественных работ», - сообщил Виктор Новиков, руководитель агентства труда и занятости населения края.

Таким образом, предприятия Красноярского края получат субсидии на профессиональное обучение 2,4 тысячи своих работников. Временные и оплачиваемые общественные работы будут организованы для 4,8 и 2,9 тысячи граждан соответственно. Служба занятости будет финансировать временную занятость жителей края: работодателям предоставят субсидии на оплату их труда в размере одного МРОТ (увеличенного на районный коэффициент плюс страховые взносы) в месяц на каждого.

Фото Ирина Яринская
31 марта в 10:34 710
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