В региональную программу «Содействие занятости населения» будут внесены изменения

Средства предназначены для реализации дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.

«Служба занятости переходит в проактивный режим. С учётом санкционного воздействия поставлена задача сохранить трудовые коллективы предприятий. Государство предоставит субсидии компаниям, которым в новых условиях требуется время на пересмотр производственных и логистических процессов. Будут профинансированы затраты работодателей на организацию временной занятости сотрудников и переобучение кадров. Средства также будут направлены на проведение оплачиваемых общественных работ», - сообщил Виктор Новиков, руководитель агентства труда и занятости населения края.

Таким образом, предприятия Красноярского края получат субсидии на профессиональное обучение 2,4 тысячи своих работников. Временные и оплачиваемые общественные работы будут организованы для 4,8 и 2,9 тысячи граждан соответственно. Служба занятости будет финансировать временную занятость жителей края: работодателям предоставят субсидии на оплату их труда в размере одного МРОТ (увеличенного на районный коэффициент плюс страховые взносы) в месяц на каждого.